"Насамперед, важливо було отримати впевненість напередодні поєдинку Ліги націй проти команди Німеччини, ну і, звісно, не можна забувати про рейтинг країни і переживання уболівальників. Той склад, який виставили поляки, давав привід для оптимізму, але нічого хорошого для нас не вийшло. Так, за контролем м'яча, за гольовими моментами, особливо в першому таймі, збірна України мала перевагу, але реалізація – великий мінус "синьо-жовтих".

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Невідомо, як би розвивалися події, якби в дебюті поєдинку Ярмоленко реалізував пенальті. Однак, помилка Луніна, яка призвела до пропущеного м'яча, все порушила. Гол у роздягальню десь надломив нашу команду. Реалізація залишає бажати кращого. Класна команда не повинна бути такою марнотратливою. Це наша хвороба.

Я вважаю, що Марлос і Мораєс не можуть виходити на заміну. Вони нічим не підсилили гру команди. Це футболісти основи або їх взагалі не потрібно випускати. Таке відчуття, що Мораєса і не було на полі. Перелому в грі не вийшло. Таким було рішення тренерського штабу, але, на мій погляд, це була помилка Андрія Шевченка.

Чекаю, що тренерський штаб зробить правильні висновки з цієї поразки і виставить той склад, який на сьогодні є найкращим, оскільки німці помилок не вибачають", – цитує Гецка Команда №1.

Нагадаємо, вже 14 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють проти Німеччини, а 17 числа завершать Лігу націй поєдинком у Швейцарії.

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