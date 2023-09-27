"Мне сказали об этом три тура назад, я даже не ожидал, если честно. Кажется, только недавно было 350 игр, а уже 400 – это почти вся моя футбольная жизнь. Столько лет я в Шахтере, и для меня это гордость.

Конфетка от Бондаренко в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:3

Я горжусь тем, что у меня такая карьера, что я столько лет в одном клубе, столько матчей сыграл, помогал, были и поражения, и победы. Прошел многое с клубом: от Донецка до Киева, сейчас от Киева до всей Европы; где мы только не ездили, какие трудности только не преодолевали, сколько уже людей изменилось... Это моя история, и я буду помнить всю свою жизнь.

Сейчас стараюсь держать эмоции при себе, ведь раньше я был очень эмоционален, а теперь, когда ребята что-то эмоционально воспринимают, стараюсь их успокоить, подсказать, объяснить, что иногда следует смотреть на жизнь и на определенные события под другим углом. Что касается футбольных моментов, то тоже пытаюсь объяснять, подсказывать, ведь каждый год приходят новые футболисты, которые еще не совсем хорошо понимают принципы нашей игры, как действовать на поле, что делать, поэтому им необходимы советы. То есть, у меня сейчас такая роль в команде – держать ребят как одно целое и помогать им расти", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

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