Конфетка от Бондаренко в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:3
27 сентября 10:06 - Читати українською
Шахтер разгромил Верес в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Алексей Кащук 65’
Артем Бондаренко 68’
Олег Очеретько 90+1’
65’ Алексей Кащук
68’ Артем Бондаренко
90+1’ Олег Очеретько
Действующий чемпион Украины кубковый путь начинал в Ровно. Первый тайм остался за хозяевами, создавшими немало моментов у ворот Ризныка. Однако новый основной голкипер Шахтера действовал безупречно.
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После перерыва "горняки" не просто завоевали путевку в следующий раунд, но и сделали это максимально убедительно. Отдельно следует отметить Артема Бондаренко, забившего роскошный гол, перекинув голкипера Вереса.
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