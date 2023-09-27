Шахтер разгромил Верес в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Действующий чемпион Украины кубковый путь начинал в Ровно. Первый тайм остался за хозяевами, создавшими немало моментов у ворот Ризныка. Однако новый основной голкипер Шахтера действовал безупречно.

Шахтер вышел в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Верес – Бондаренко отдал ассист и забил шедевр

После перерыва "горняки" не просто завоевали путевку в следующий раунд, но и сделали это максимально убедительно. Отдельно следует отметить Артема Бондаренко, забившего роскошный гол, перекинув голкипера Вереса.