"Мені сказали про це три тури тому, я навіть не очікував, якщо чесно. Здається, тільки нещодавно було 350 ігор, а вже 400 – це майже все моє футбольне життя. Стільки років я в Шахтарі, і для мене це гордість.

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Я пишаюся тим, що в мене така кар’єра, що я стільки років в одному клубі, стільки матчів зіграв, допомагав, були й поразки, й перемоги. Пройшов багато з клубом: від Донецька до Києва, зараз від Києва до всієї Європи; де ми тільки не їздили, які труднощі тільки не долали, скільки вже людей змінилося... Це моя історія, і я пам’ятатиму це все своє життя.

Зараз стараюся тримати емоції при собі, адже раніше я був дуже емоційним, а тепер, коли хлопці щось емоційно сприймають, намагаюся їх заспокоїти, підказати, пояснити, що іноді слід дивитися на життя та на певні події під іншим кутом. Щодо футбольних моментів, то теж намагаюся пояснювати, підказувати, адже щороку приходять нові футболісти, які ще не зовсім добре розуміють принципи нашої гри, як діяти на полі, що робити, тому їм необхідні поради. Тобто в мене зараз така роль у команді – тримати хлопців як одне ціле і допомагати їм зростати", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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