"Это мой футболист – относись к нему, как и ко всем остальным": Костышин – об отношениях с сыном

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о своем отношении к футболисту Денису Костышину.

"Я не хотел, чтобы мой сын был в команде, но президент настоял. Он знал моего сына раньше – приходил на матчи, где играл Денис и тот ему понравился. Президент сказал, что хочет видеть его в команде, хотя он бы и без Колоса более или менее выступал. Все знают, что я не хотел быть с сыном в одной команде – если бы не президент, в команде сына не было.

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На кого из футболистов я реально кричал? Думаю, только на одного – Костышина. По этому поводу был сильный разговор с президентом. Он мне позвонил, предупредил, поговорил по-мужски, сказал: "Это мой футболист – относись к нему, как и ко всем остальным". Он мне "напихал", сказал, что я не должен так себя вести с футболистом. Сначала президент просто предупреждал. Но когда я уже палку перегнул по Денису, был разговор очень крутой. С моим уважением к президенту, хватает одного разговора, чтобы холодной водой облили", – сказал Костышин в интервью YouYube-каналу Бомбардир.

Напомним, Денис Костышин перешел в Колос в статусе свободного агента из Днепра в июле 2018 года. В текущем сезоне сыграл за команду из Ковалевки в 13 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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