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"До свидания, завтра билеты и домой": Костышин рассказал, как не спал из-за Кучеревского

15:29 42 Читати українською
"До свидания, завтра билеты и домой": Костышин рассказал, как не спал из-за Кучеревского
Евгений Кучеревский / Фото из открытых источников

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о специфическом чувстве юмора у бывшего наставника Днепра Евгения Кучеревского.

"Прилетели мы как-то на сбор в Турцию, а на следующий день матч против Крыльев Советов. Мы помчались на эмоциях и... проиграли 2:7. Вечером собрание, Кучеревский называет шесть футболистов, среди которых и я.

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Говорит: "Все, до свидания, завтра билеты и домой". А я только полгода в команде. Фишка в том, что я лучший бомбардир первого сбора в Словакии, а он меня выгоняет. Ночь не сплю, думаю: "Вот наигрался в Днепре". Утром выходим на завтрак, Кучеревский идет навстречу и смеется. Спрашивает: "Что, не спал? Ничего страшного". Просто прикололся над нами", – сказал Костышин в интервью YouYube-каналу Бомбардир.

Напомним, Руслан выступал за Днепр с 2002 по 2007 годы – за этот период он успел выиграть с клубом бронзовые медали украинского первенства и стать финалистом Кубка Украины.

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Видеоновости Евгений Кучеревский Руслан Костышин Руслан Костышин Крылья Советов Крылья Советов Колос Колос Днепр Днепр
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