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"Це мій футболіст – стався до нього, як і до всіх інших": Костишин – про стосунки з сином

1 травня 10:16 594 Читать на русском
"Це мій футболіст – стався до нього, як і до всіх інших": Костишин – про стосунки з сином
Денис Костишин / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про своє ставлення до футболіста Дениса Костишина.

"Я не хотів, щоб мій син був у команді, але президент наполіг. Він знав мого сина раніше – приходив на матчі, де грав Денис і той йому сподобався. Президент сказав, що хоче бачити його в команді, хоча він би і без Колоса більш-менш виступав. Всі знають, що я не хотів бути з сином в одній команді – якби не президент, в команді сина не було б.

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На кого з футболістів я реально кричав? Думаю, тільки на одного – Костишина. З цього приводу була сильна розмова з президентом. Він мені подзвонив, попередив, поговорив по-чоловічому, сказав: "Це мій футболіст – стався до нього, як і до всіх інших". Він мені "напхав", сказав, що я не повинен так себе вести з футболістом. Спочатку президент просто попереджав. Але коли я вже палку перегнув щодо Дениса, була розмова дуже крута. З моєю повагою до президента, вистачає однієї розмови, щоб холодною водою облили", – сказав Костишин в інтерв'ю YouYube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Денис Костишин перейшов у Колос у статусі вільного агента з Дніпра у липні 2018 року. У поточному сезоні зіграв за команду з Ковалівки у 13 матча у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.

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