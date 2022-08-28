Победитель телепула снова не был допущен к своему рабочему месяцу.

Съемочную группу Setanta Sport снова не пустили на стадион / Фото из открытых источников

"В связи с недопущением футбольным клубом Динамо съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо – СК Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Арена Львов, на котором проводится матч.

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После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – говорится в заявлении УПЛ на официальной странице.

Напомним, поединок между Динамо и СК Днепр-1 стал уже третьим, куда не пустили Setanta Sports. В первом туре официальному транслятору УПЛ ограничили доступ на стадион Заря и Рух.

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