"Вопрос бронирования наш клуб поднимал, когда мы еще были в ПФЛ. И этот же вопрос мы поднимали, когда уже вышли в УПЛ. В свое время я ставил этот вопрос и в УАФ. Однако, к сожалению, никому это не интересно. Ни в ПФЛ, ни в УПЛ, ни в УАФ. Все занимают позицию страуса, мол, есть закон, его нужно выполнять. Впрочем, заниматься этими процессами никто не хочет.

"Футболисты получили бронь на период мобилизации": Оболонь официально опровергла получение групповой повестки от ТЦК

Это действительно очень непростая ситуация. Чемпионат Украины в прошлом году возобновлялся по согласованию с Президентом Украины. В состав комиссии, которая разрабатывала меры безопасности во время проведения футбольных матчей, входили Министерство молодежи и спорта, представители Министерства обороны, Национальной полиции и ГСЧС, и, конечно, представители УАФ.

Насколько я владею информацией, до последнего момента, когда было принято решение о начале чемпионата, одним из его пунктов было – содействовать в бронировании футболистов на время проведения чемпионата. Однако перед самым подписанием этого меморандума Министерство молодежи и спорта начало требовать, чтобы этот пункт убрали из документа. И он был убран.

В стране ситуация очень непростая. Однако если мы хотим проводить чемпионат, то вопрос по бронированию футболистов мы должны отработать. В первую очередь в этом должна быть заинтересована УАФ. К сожалению, до этого времени никто этот вопрос не решал и он может возникнуть в любом футбольном клубе. Я надеюсь, что с приходом нового руководителя эта ситуация разрешится.

Вы понимаете, если Оболонь или другой клуб попадут в ситуацию, когда дадут повестки, призовут людей и т. д., то клуб должен сняться с чемпионата, потому что играть в футбол не будет кем", – сказал Ризниченко в комментарии УПЛ ТБ.

Напомним, накануне ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что ряд представителей Оболони получили повестки от ТЦК. Клуб оперативно отреагировал и ответил официальным заявлением, опровергнув поданную информацию.

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