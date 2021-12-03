Аргентинец в своих соцсетях опубликовал фото с очередной наградой. На этот раз это Трофей Пичичи, который вручается изданием Marca лучшему бомбардиру Примеры.

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"Для меня большая честь стать частью истории Ла Лиги. Когда я впервые получил Пичичи, это казалось безумием, а тем более то, что я смог превзойти Тельмо Сарру. Более того, я никогда не мог представить, что смогу завоевать 8 таких трофеев. Спасибо всем, кто помог мне в этом достижении, а также Marca, сотрудники которой на этот раз приехали в Париж, чтобы вручить мне награду. Обнимаю", – написал Месси в Instagram.

В прошлом сезоне Лео отметился 30-ю голами в испанской элите за Барселону. Летом он перебрался в ПСЖ, где пока адаптируется: всего 4 мяча и 3 ассиста в 12 матчах.