Аргентинець у своїх соцмережах опублікував фото з черговою нагородою. Цього разу це Трофей Пічічі, який вручається виданням Marca найкращому бомбардиру Прімери.

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"Для мене велика честь стати частиною історії Ла Ліги. Коли я вперше отримав Пічічі, це здавалося божевіллям, а тим більше те, що я зміг перевершити Тельмо Сарру. Ба більше, я ніколи не міг уявити, що зможу завоювати 8 таких трофеїв. Дякую всім, хто допоміг мені у цьому досягненні, а також Marca, співробітники якої цього разу приїхали до Парижа, щоб вручити мені нагороду. Обіймаю", – написав Мессі в Instagram.

Минулого сезону Лео відзначився 30-ма голами в іспанській еліті за Барселону. Влітку він перебрався у ПСЖ, де поки адаптовується: лише 4 м'ячі і 3 асисти у 12 матчах.

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