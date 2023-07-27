"Между Невертоном и Эгиналдо мне больше нравится второй. Он атлетически сбитый парень. И еще одно я прочитал в бразильских медиа. Визуально этого не увидишь.

Шахтер стремится подписать "бразильского Мудрика" – "горняки" удвоили предложение за легионера

Мудрик в прошлом сезоне попадал в разнообразные чарты самых быстрых игроков. Даже в АПЛ, быстрейшей лиге мира, он занял второе место. Михаил разогнался до 36,6 км/ч. Так вот, Эгиналдо в одном из матчей набрал скорость 37,5 км/ч! Это какое-то чертово футбольное Феррари", – восхищался Вацко в эфире Вацко on air.

Бразильские источники сообщают, что Шахтер предложил Васко да Гама 4 млн евро+10% со последующей продажи 18-летнего Эгиналдо. Вингер провел во взрослом футболе всего 29 матчей, отличился 3 голами.

Мудрик проиграл только одному, Мбаппе и Винисиус не попали в топ – рейтинг самых быстрых игроков Лиги чемпионов 2022/23.