"Між Невертоном і Егіналдо мені більше подобається другий. Він атлетично збитий хлопчина. І ще одне я прочитав у бразильських медіа. Візуально цього не побачиш.

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Мудрик минулого сезону потрапляв у різноманітні чарти найшвидших гравців. Навіть в АПЛ, найшвидшій лізі світу, він посів друге місце. Михайло розігнався до 36,6 км/год. Так-от, Егіналдо в одному із матчів набрав швидкість 37,5 км/год! Це якесь чортове футбольне Феррарі", – захоплювався Вацко у ефірі Вацко on air.

Бразильські джерела повідомляють, що Шахтар запропонував Васко да Гама 4 млн євро+10% з наступного продажу 18-річного Егіналдо. Вінгер провів у дорослому футболі лише 29 матчів, відзначився 3 голами.

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