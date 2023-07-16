УЕФА продолжает подводить итоги прошлогодней кампании Лиги чемпионов. В официальном аккаунте турнира в инстаграме представили подборку самых быстрых игроков в прошлом сезоне.

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Самым быстрым футболистом в прошлом сезоне Лиги чемпионов стал защитник Баварии Альфонсо Дэвис. В одном из матчей канадец разогнался до 37,1 км/ч. Сразу за игроком мюнхенцев расположился в рейтинге украинский вингер Челси Михаил Мудрик. Его максимальная скорость составляет 36,6 км/ч. Такой же показатель имеет звезда Барселони Усман Дембеле.

Следует отметить, что в рейтинге отсутствуют Килиан Мбаппе из ПСЖ и Винисиус из мадридского Реала. Оба игрока не попали в топ-10, хотя считаются одними из самых быстрых в европейском футболе.

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