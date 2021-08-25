Боссы ФК Оболонь обратились к руководству УАФ и ПФЛ по мотивам поединка с Металлистом (3:0).

"То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК Металлист (Харьков) и ФК Оболонь (Киев) с помощью арбитра матча Серпутько Г., который на 1-й минуте матча поставил сомнительный пенальти в наши ворота и предвзятые его решения в пользу команды суперника в течение всего матча, мы расцениваем как изнасилования не только футбольного клуба Оболонь, но и всего украинского футбола.

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Люди, которые это делают, уверены, что за это они не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК Металлист. Статистика впечатляющая: за пять туров чемпионата Первой лиги, пять пенальти в ворота соперников Металлиста и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие, ждут возвращения ФК Металлист в высший дивизион украинского футбола, но давайте делать это честно, соблюдая спортивный принцип и мораль.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением мы также хотим поддержать украинских фанов и в том числе болельщиков ФК Металлист, которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, который происходит на футбольном поле.

И записка, которую передали нам болельщики ФК Металлист в поддержку нашего клуба, предоставила нам дополнительных сил и уверенности в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто – нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ, соблюдать честных спортивных принципов и морали, уважать непосредственных участников чемпионата и их болельщиков.

ФК Оболонь и его болельщики надеются, что вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги", – указано в письме на официальном сайте клуба.

Напомним, после 5-ти туров Первой лиги Металлист с максимальным результатом возглавляет турнирную таблицу, Оболонь расположилась на 7-й строчке.

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