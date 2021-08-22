Металлист, Кривбасс и еще 8 команд Первой лиги сегодня провели свои поединки в рамках пятого тура.

Первая лига, 5 тур

Горняк-Спорт – Олимпик – 0:2

Голы: Семчук, 46, Прядун, 69 (пен.)

Прикарпатье – Волынь – 1:1

Голы: Волошинович, 29 – Сад, 14 (пен.)

Агробизнес – Кривбасс – 0:0

Удаление: Петров, 88 (А)

Ужгород – ВПК-Агро – 1:3

Голы: Гайдучик, 7 – Кулиш, 11, 75 (пен.), 84

Металлист – Оболонь – 3:0

Голы: Балули, 2 (пен.), Матеус, 52, Банада, 63

Удаление: Мурза, 37 (О)

Олимпик уверенно одолел одного из аутсайдеров – Горняк-Спорт. Хозяева продержались один тайм, но после перерыва таки пришлось дважды вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. Прикарпатье и Волынь разошлись миром в рамках западноукраинского дерби.

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Кривбасс впервые в сезоне потерял очки. Камнем преткновения для криворожан стал Агробизнес, который не слишком уверенно начал чемпионат. Еще хуже дела у Ужгорода. Новичок Первой лиги одержал скромное очко в 5 матчах и расположился на дне таблицы. На этот раз закарпатцы уступили ВПК-Агро, в составе которого топ-матч выдал Станислав Кулиш. Форвард с большим опытом на уровне УПЛ оформил хет-трик.

Металлист воспользовался осечкой Кривбасса, забрав себе единоличное лидерство. Уже на 2-й минуте Балули реализовал пенальти, а незадолго до отдыха Оболонь еще и осталась в меньшинстве. В такй ситуации "пивоварам" трудно было избежать разгрома – 3:0. Подопечные Кучера остались единственными в лиге, кто еще не потерял ни одного очка.

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