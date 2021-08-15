Главный арбитр матча Виктор Копиевский назначил два 11-метровых в ворота Олимпика. Если первый пенальти Металлист не забил, то второй удар позволил команде Александра Кучера одержать победу. После 4-х туров "желто-синие" еще не теряли очков и возглавляют турнирную таблицу.

Первая лига: Металлист благодаря пенальти дожал Олимпик, Кривбасс продлил победную серию

"Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры, ни за ее содержание. К сожалению, получилось так, как получилось. Не хочется комментировать ничьи действия, кроме игры своих ребят. Скажу только, что таким клубам, как Металлист, не нужно помогать, у них и так сильная команда.

Я не комментирую действия судей. Вы видели: президент уже накомментировал – клуб был на грани исчезновения. Я хочу продолжать работать. Мое дело – комментировать действия своей команды.

Если бы у наших футболистов была стопроцентная реализация, они бы, наверное, играли не в нашем клубе, а где-то в европейском чемпионате. Мы работаем над этим. Ребята практически все выполнили. Исключения – 2 пенальти, на которые мы никак не рассчитывали. На мой взгляд, более справедливым результатом матча была бы ничья", – цитирует Литовченко официальный сайт Олимпика.

Заметим, что в 4-х турах команда Александра Кучера уже 4 раза пробивала 11-метровые, а в матче с Альянсом арбитр удалил двух игроков соперников, за что клуб даже угрожал снятием с чемпионата.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський

Видеообзор матча Олимпик - Металлист 14 08 2021