"Це зґвалтування не лише клубу Оболонь, а усього футболу", – арбітраж у матчі з Металістом знову зазнав нищівної критики
Керівництво ФК Оболонь звернулось до очільників УАФ та ПФЛ за мотивами поєдинку з Металістом (3:0).
"Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК Металіст (Харків) та ФК Оболонь (Київ) за допомогою арбітра матчу Серпутька Г., який на 1-й хвилині матчу поставив сумнівний пенальті у наші ворота та упереджені його рішення на користь команди суперника упродовж усього матчу, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу Оболонь, а й усього українського футболу.
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Люди, які це роблять, впевнені, що за це вони не понесуть жодного покарання. І ці процеси у нинішньому чемпіонаті найчастіше відбуваються у матчах за участі ФК Металіст. Статистика вражаюча: за п’ять турів чемпіонату Першої ліги, п’ять пенальті у ворота суперників Металіста і чотири вилучення.
Ми розуміємо, що багато осіб, чекають на повернення ФК Металіст до вищого дивізіону українського футболу, але ж давайте робити це чесно, дотримуючись спортивного принципу та моралі.
Ми, можливо, і не звертались би до Вас з таким зверненням, але цією заявою ми також хочемо підтримати українських фанів і втому числі вболівальників ФК Металіст, які хочуть бачити чесний футбол, а не суддівське свавілля, яке відбувається на футбольному полі.
Та записка, яку передали нам вболівальники ФК Металіст на підтримку нашого клубу, надала нам додаткових сил і впевненості в тому, що справжні вболівальники бачать, хто грає в чесний футбол, а хто – ні, і заради таких вболівальників потрібно продовжувати грати в футбол.
Закликаємо усі клуби ПФЛ, дотримуватись чесних спортивних принципів та моралі, поважати безпосередніх учасників чемпіонату та їх вболівальників.
ФК Оболонь та його вболівальники мають надію, що ви, як керівники українського футболу, дасте офіційну, справедливу оцінку тим негативним процесам, які відбуваються в нашому футболі та наведете елементарний порядок у турнірі Першої ліги", – вказано у листі на офіційному сайт клубу.
Нагадаємо, після 5-ти турів Першої ліги Металіст з максимальним результатом очолює турнірну таблицю, Оболонь розташувалась на 7-й сходинці.
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