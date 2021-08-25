Керівництво ФК Оболонь звернулось до очільників УАФ та ПФЛ за мотивами поєдинку з Металістом (3:0).

"Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК Металіст (Харків) та ФК Оболонь (Київ) за допомогою арбітра матчу Серпутька Г., який на 1-й хвилині матчу поставив сумнівний пенальті у наші ворота та упереджені його рішення на користь команди суперника упродовж усього матчу, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу Оболонь, а й усього українського футболу.

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Люди, які це роблять, впевнені, що за це вони не понесуть жодного покарання. І ці процеси у нинішньому чемпіонаті найчастіше відбуваються у матчах за участі ФК Металіст. Статистика вражаюча: за п’ять турів чемпіонату Першої ліги, п’ять пенальті у ворота суперників Металіста і чотири вилучення.

​Ми розуміємо, що багато осіб, чекають на повернення ФК Металіст до вищого дивізіону українського футболу, але ж давайте робити це чесно, дотримуючись спортивного принципу та моралі.

​Ми, можливо, і не звертались би до Вас з таким зверненням, але цією заявою ми також хочемо підтримати українських фанів і втому числі вболівальників ФК Металіст, які хочуть бачити чесний футбол, а не суддівське свавілля, яке відбувається на футбольному полі.

​Та записка, яку передали нам вболівальники ФК Металіст на підтримку нашого клубу, надала нам додаткових сил і впевненості в тому, що справжні вболівальники бачать, хто грає в чесний футбол, а хто – ні, і заради таких вболівальників потрібно продовжувати грати в футбол.

Закликаємо усі клуби ПФЛ, дотримуватись чесних спортивних принципів та моралі, поважати безпосередніх учасників чемпіонату та їх вболівальників.​

ФК Оболонь та його вболівальники мають надію, що ви, як керівники українського футболу, дасте офіційну, справедливу оцінку тим негативним процесам, які відбуваються в нашому футболі та наведете елементарний порядок у турнірі Першої ліги", – вказано у листі на офіційному сайт клубу.

Нагадаємо, після 5-ти турів Першої ліги Металіст з максимальним результатом очолює турнірну таблицю, Оболонь розташувалась на 7-й сходинці.

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