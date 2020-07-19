"Это худший сезон в моей карьере": Азар оценил первый год в составе Реала

Вингер "сливочных" признал, что его дебютный год в Мадриде откровенно не сложился.

"Должен признать, что мой первый год в Реале был плохим. Конечно, приятно, что мы стали чемпионами, но для меня лично этот сезон стал худшим в карьере.

Зидан неоднозначно оценил свое будущее в Реале

Должен отметить работу Зидана. С ним приятно работать. Его даже не нужно описывать – за несколько лет тренерской карьеры он доказал, что является лучшим. Зидан доверяет игрокам, а они благодарят его тем же.

Играя за Реал, вы хотите выиграть все титулы, среди них и Лигу чемпионов. Впрочем, нам будет трудно пройти Манчестер Сити, ведь у них хорошая команда", – цитирует Азара AS со ссылкой на France Info.

Напомним, год назад Реал выложил Челси за Азара 115 млн евро. Правда, 29-летний бельгиец откровенно провалил свой первый сезон в Мадриде – серьезная травма, 21 матч, 1 гол и 7 ассистов.

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