toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

"Це найгірший сезон у моїй кар'єрі": Азар оцінив перший рік у складі Реала

13:51 - Читать на русском
"Це найгірший сезон у моїй кар'єрі": Азар оцінив перший рік у складі Реала
Еден Азар (справа) / ФК Реал Мадрид

Вінгер "вершкових" визнав, що його дебютний рік у Мадриді відверто не склався.

"Мушу визнати, що мій перший рік у Реалі був поганим. Звісно, приємно, що ми стали чемпіонами, але для мене особисто цей сезон став найгіршим у кар'єрі.

Зідан неоднозначно оцінив своє майбутнє в Реалі

Мушу відзначити роботу Зідана. З ним приємно працювати. Його навіть не потрібно описувати – за кілька років тренерської кар'єри він довів, що є найкращим. Зідан довіряє гравцям, а вони віддячують йому тим же.

Граючи за Реал, ви хочете виграти усі титули, серед них і Лігу чемпіонів. Втім, нам буде важко пройти Манчестер Сіті, адже у них хороша команда", – цитує Азара AS з посиланням на France Info.

Нагадаємо, рік тому Реал виклав Челсі за Азара 115 млн євро. Щоправда, 29-річний бельгієць відверто провалив свій перший сезон у Мадриді – серйозна травма, 21 матч, 1 гол та 7 асистів.

"Розмовляє українською і сердиться без м'яча": Італія пізнала Маліновського і вже повісила цінник для топ-клубів

blog_ava
Арсенал – Ман Сіті: Обамеянг виводить Лондон у фінал Кубка, прогрес "гуннерів" на тлі тьмяних грандів і невиразний Менді
03:44
5961
Теги
Іспанія Еден Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
СК Дніпро-1
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук