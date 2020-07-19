"Це найгірший сезон у моїй кар'єрі": Азар оцінив перший рік у складі Реала

Вінгер "вершкових" визнав, що його дебютний рік у Мадриді відверто не склався.

"Мушу визнати, що мій перший рік у Реалі був поганим. Звісно, приємно, що ми стали чемпіонами, але для мене особисто цей сезон став найгіршим у кар'єрі.

Зідан неоднозначно оцінив своє майбутнє в Реалі

Мушу відзначити роботу Зідана. З ним приємно працювати. Його навіть не потрібно описувати – за кілька років тренерської кар'єри він довів, що є найкращим. Зідан довіряє гравцям, а вони віддячують йому тим же.

Граючи за Реал, ви хочете виграти усі титули, серед них і Лігу чемпіонів. Втім, нам буде важко пройти Манчестер Сіті, адже у них хороша команда", – цитує Азара AS з посиланням на France Info.

Нагадаємо, рік тому Реал виклав Челсі за Азара 115 млн євро. Щоправда, 29-річний бельгієць відверто провалив свій перший сезон у Мадриді – серйозна травма, 21 матч, 1 гол та 7 асистів.

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