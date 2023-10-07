Матч, как и онлайн-трансляция Мальорка – Валенсия, стартовал в 19:30 по Киеву "Летучие мыши" в последних трех турах набрали только одно очко и забили 2 гола. Мальорка тоже не выигрывала три тура, но находилась еще ниже Валенсии – на 16-й позиции. Левантийцы занимали 9 место турнирной таблицы.

Роман Яремчук получил еще один шанс от Рубена Барахи. Для форварда сборной Украины это был третий матч в футболке Валенсии, при этом Яремчук во второй раз подряд появился в старте. Роман сформировал атакующий дуэт с Уго Дуро.

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Начало матча Валенсия провалила – уже на 5-й минуте команда Яремчука пропустила. Дани Родригес поразил дальний угол ворот Мамардашвили после ужасающей ошибки Москеры. Защитник в штрафной не попал по мячу, за что мгновенно был наказан.

"Летучие мыши" совсем не впечатляли. Моментов у ворот Мальорки не было, а Яремчук практически не получал мяч. Лишь на 14-й минуте левантийцы ответили ударом со штрафного, после которого мяч ушел на угловой. На 16-й минуте Яремчук пошел в подкат в центре поля, через мгновение получил мяч и выводил партнера на удар – фол и желтая для Гонсалеса. Первое удачное действие от нашего форварда.

Штрафной чуть не стал голевым – Пепелу обводящим ударом попал в штангу. Наконец-то и удар в створ от Герры, но без проблем для кипера. Очень мало атак от Валенсии, практически не использовавшей фланги (что очень странно, учитывая наличие Яремчука). После одной из немногих подач мяч едва не влетел в сетку – Райкович перевел на угловой.

Мальорка в контратаке удвоила счет, но гол Мурики отменил арбитр. Очевидный офсайд.

Вместо этого Валенсия таки прервала свою сухую серию, забив "гол в раздевалку". На 45+3 минуте Диего Лопес головой в прыжке положил мяч в сетку. 1:1 после первого тайма.

Роман Яремчук точно не мог занести его в свой актив – 20 касаний мяча, 8 точных пасов из 11-ти, ни одного удара, 8 потерь и самая низкая оценка среди полевых футболистов. Несмотря на это, на второй тайм нападающий сборной Украины вышел, в отличие от матча с Бетисом.

Именно Яремчук в начале второго тайма организовал атаку "летучих мышей". Украинец выиграл воздух в центре поля, сбросил на партнера, получил обратный пас, после чего отдал пас на ход другому игроку Валенсии. Тот не смог обыграть соперника и все испортил.

Зато чуть не забила Мальорка. Мамардашвили спас Валенсию после удара Мурики. Угловой тоже был довольно острым, но подопечные Барахи отбились. Тренер Валенсии сразу заменил Яремчука – на 58-й минуте украинец ушел с поля. Роман, как и в предыдущих матчах, не впечатлил – ни одного удара от нападающего так и не дождалось. Да и вообще, едва ли не лучшее его действие – пас на ход в первом тайме, который привел к фолу. Слишком мало. По версии статистических порталов Роман стал одним из худших – 6,0 от WhoScored, 6,5 от Sofa Score.

Сразу после замены Яремчука хозяева снова могли выйти вперед. Гонсалес пушечным ударом встряхнул ближнюю стойку. Существенно добавили хозяева – команда Хавьера Агирре была гораздо ближе к голу. У ворот Мамардашвили было куда острее, чем до перерыва. Валенсия же за половину второго тайма ни разу не пробила хотя бы в сторону ворот. У балеарцев за это же время было три удара в створ и попадание в стойку.

Наконец-то момент от гостей. Уго Дуро выскочил на ударную позицию, однако своевременный подкат Вальента спас Мальорку. Еще эффектнее был подкат Габриэля против Мурики – образцовый отбор мяча в пределах штрафной.

В итоге, во втором тайме команды не забивали, поделив очки. 1:1 – Валенсия и Мальорка продолжили безвыигрышные серии до 4-х матчей. Команда Яремчука занимает 9 место (11 очков), балеарцы поднялись на 13-е (8 баллов).

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