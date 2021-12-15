Первая победа "грифонов" под руководством Андрея Шевченко подарила еще одно интересное противостояние для украинских болельщиков.

Экс-тренер сборной Украины празднует первую победу в Италии. В 1/16 финала Кубка его Дженоа дома минимально одолела Салернитану и вышла в следующую стадию.

Дебютная победа Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Салернитана

Там соперником "грифонов" станет Милан, который примет команду Шевченко на Сан-Сиро. Соответственно, украинец вернется на стадион, который был родным для него с 1999-го по 2006 год и в сезоне 2008/09.

Поединок Милан – Дженоа намечен на 12 января. Заметим, что команды недавно встречались в чемпионате Италии – тогда "россонери" разбили подопечных Шевченко со счетом 3:0. В Серии А Милан идет вторым, а вот Дженоа пока предпоследняя.

Дженоа прорвалась в 1/8 финала Кубка, обыграв Салернитану – Шевченко одержал дебютную победу в Италии