"Россия, возглавляемая Путиным, развязала ужасную войну против Украины и является агрессором. Путин – военный преступник, который должен понести наказание. Война, которая сейчас происходит в Украине – это большое горе и геноцид украинского народа. Я верю в единую цветущую Украину , в ее развитии и благополучии как части ЕС и НАТО.

Есть ли у моего бизнеса финансовые интересы в России? Наши предприятия не ведут бизнес с РФ уже больше 10 лет. Я и ведущие предприятия находятся в санкционных списках России.

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Наши компании работают, помогая армии и территориальной обороне, а также заботятся о населении. Те предприятия, которые могут работать, производят необходимую для населения и государства продукцию, поддерживая рабочие места украинцев и уплачивая государству налоги.

Сотни миллионов гривен уже направлены в помощь армии, территориальной обороне и населению. В частности, компания АвтоКрАЗ бесплатно передала военным и территориальной обороне автомобилей более чем на 50 млн гривен, Ferrexpo выделила более 50 млн гривен в поддержку гуманитарных нужд ВСУ, уплатила 1 млрд гривен налога на прибыль наперед и обеспечивает гуманитарные потребности населения и терробороны.

Предприятия, производящие продукты питания и медицинские препараты, бесплатно осуществляют поставки многомиллионных партий своей продукции для нужд Харькова, Полтавы, Киева и других городов. Все предприятия реагируют на запросы ВСУ, территориальной обороны и общин по поводу обеспечения текущих потребностей", – цитирует Жеваго Экономическая Правда.

Украинские Вооруженные Силы и мирные жители уже 12-й день держат оборону от российских войск, неустанно приближая день изгнания путинской нечисти с нашей земли.

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