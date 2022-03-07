"Росія, очолювана Путіним, розв'язала жахливу війну проти України і вона є агресором. Путін – військовий злочинець, який має понести покарання. Війна, яка зараз відбувається в Україні – це велике горе та геноцид українського народу. Я вірю в єдину квітучу Україну, в її розвиток і добробут як частини ЄС та НАТО.

Чи є у мого бізнесу фінансові інтереси в Росії? Наші підприємства не ведуть бізнес з РФ вже понад 10 років. Я та провідні підприємства перебувають у санкційних списках Росії.

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Наші компанії працюють, допомагаючи армії та територіальній обороні, а також піклуються про населення. Ті підприємства, які можуть працювати, виробляють вкрай потрібну для населення та держави продукцію, підтримуючи робочі місця українців та сплачуючи державі податки.

Сотні мільйонів гривень вже направлені в якості допомоги армії, територіальній обороні та населенню. Зокрема, компанія АвтоКрАЗ безкоштовно передала військовим та територіальній обороні автівок більш, ніж на 50 млн гривень, Ferrexpo виділила понад 50 млн гривень на підтримку гуманітарних потреб ЗСУ, сплатила 1 млрд гривень податку на прибуток наперед та забезпечує гуманітарні потреби населення та тероборони.

Підприємства, які виробляють продукти харчування та медичні препарати, безкоштовно здійснюють поставки багатомільйонних партій своєї продукції для потреб Харкова, Полтави, Києва та інших міст. Усі підприємства реагують на запити ЗСУ, територіальної оборони та громад стосовно забезпечення поточних потреб", – цитує Жеваго Економічна Правда.

Українські Збройні Сили і мирні мешканці вже 12-й день тримають оборону від російських військ, невпинно наближаючи день вигнання путінської нечисті з нашої землі.

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