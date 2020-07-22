"Это естественная реакция": Сульшер – о явной игре руками Погба

"Это естественная реакция (закрыть лицо рукой – прим."Футбол 24"). Поль поднял руку, зная, что он должен был держать ее прижатой, но это естественная реакция, если этот мяч летит в вас со скоростью 100 миль/ч. В любом случае это не имело бы значения.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Идя на перерыв при счете 0:1, мы знали, что это не тот результат, которого мы хотели. Ничья, победа со счетом 1:0 или победа со счетом 2:0 были для нас более или менее одинаковым результатом. Мы знали, что у нас будет одинакова отправная точка в воскресенье", – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Вест Хэм расписали ничью (1:1), что не очень помогло манкунианцам в борьбе за место в Лиге чемпионов. Добавим, что единственный гол "красные дьяволы" пропустили с пенальти за явную игру руками Поля Погба.

Ман Юнайтед и Вест Хэм оформили взаимовыгодную ничью – тревожный сигнал для Ярмоленко от Мойеса, эпичный ляп Погба