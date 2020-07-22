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"Это естественная реакция": Сульшер – о явной игре руками Погба

22 июля 23:57 - Читати українською
"Это естественная реакция": Сульшер – о явной игре руками Погба
Игра руками Поля Погба / фото ФК Вест Хем

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился эмоциями от матча 37-го тура АПЛ против Вест Хэма.

51’ Мейсон Гринвуд
 
Майкл Антонио 45+2’
45+2’ Майкл Антонио
51’ Мейсон Гринвуд

"Это естественная реакция (закрыть лицо рукой – прим."Футбол 24"). Поль поднял руку, зная, что он должен был держать ее прижатой, но это естественная реакция, если этот мяч летит в вас со скоростью 100 миль/ч. В любом случае это не имело бы значения.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Идя на перерыв при счете 0:1, мы знали, что это не тот результат, которого мы хотели. Ничья, победа со счетом 1:0 или победа со счетом 2:0 были для нас более или менее одинаковым результатом. Мы знали, что у нас будет одинакова отправная точка в воскресенье", – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Вест Хэм расписали ничью (1:1), что не очень помогло манкунианцам в борьбе за место в Лиге чемпионов. Добавим, что единственный гол "красные дьяволы" пропустили с пенальти за явную игру руками Поля Погба.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Поль Поль Погба
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