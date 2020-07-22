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"Це природна реакція": Сульшер – про явну гру руками Погба

22 липня 23:54 - Читать на русском
"Це природна реакція": Сульшер – про явну гру руками Погба

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями від матчу 37-го туру АПЛ проти Вест Хема.

51’ Мейсон Грінвуд
 
Майкл Антоніо 45+2’
45+2’ Майкл Антоніо
51’ Мейсон Грінвуд

"Це природна реакція (закрити обличчя рукою – прим. "Футбол 24"). Поль підняв руку, знаючи, що він повинен був тримати її притиснутою, але це природна реакція, якщо цей м'яч летить у вас зі швидкістю 100 миль/год. У будь-якому випадку це не мало б значення.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Йдучи на перерву за рахунку 0:1, ми знали, що це не той результат, якого ми хотіли. Нічия, перемога з рахунком 1:0 або перемога з рахунком 2:0 були для нас більш-менш однаковим результатом. Ми знали, що у нас буде однакова відправна точка в неділю", – наводить слова Сульшера Manchester Evening News.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Вест Хем розписали нічию (1:1), що не дуже допомогло манкуніанцям у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Додамо, що єдиний гол "червоні дияволи" пропустили з пенальті через явну гру руками Поля Погба.

Ман Юнайтед та Вест Хем оформили взаємовигідну нічию – тривожний сигнал для Ярмоленка від Мойєса, епічний ляп Погба

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Вест Хем Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Поль Поль Погба
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