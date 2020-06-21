''Это достижение может удивить только тех, кто его не знает'': президент Федерации футбола Португалии поздравил Каштру

Глава португальского футбола Фернандо Гомес поздравил главного тренера Шахтера Луиша Каштру с досрочным завоеванием золотых медалей украинского первенства.

"Я хочу тепло поздравить Луиша Каштру с победой в чемпионате Украины, что, я подчеркиваю, является его первым тренерским опытом за рубежом. Это достижение способно удивить только тех, кто не знает Луиша Каштру, его наставнических и человеческих качеств.

"Не выиграть ничего – это немного неправильно": Коноплянка прокомментировал чемпионство Шахтера

Однозначность, с которой он выиграл чемпионат – его команда на девятнадцать очков опережает второе место – говорит сама за себя. Преемник другого португальского тренера, Паулу Фонсеки, который был трехкратным чемпионом в Шахтере, Луиш Каштру категорически заслужил уважения в сфере отечественного футбола и спорта. Ему и его ассистентам я выражаю искренние поздравления и сердечную благодарность", – цитирует Гомеса издание Record.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и за пять туров до финиша завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков"