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''Это достижение может удивить только тех, кто его не знает'': президент Федерации футбола Португалии поздравил Каштру

14:06 - Читати українською
''Это достижение может удивить только тех, кто его не знает'': президент Федерации футбола Португалии поздравил Каштру
Шахтер празднует 13-ое чемпионство / ФК Шахтер

Глава португальского футбола Фернандо Гомес поздравил главного тренера Шахтера Луиша Каштру с досрочным завоеванием золотых медалей украинского первенства.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Я хочу тепло поздравить Луиша Каштру с победой в чемпионате Украины, что, я подчеркиваю, является его первым тренерским опытом за рубежом. Это достижение способно удивить только тех, кто не знает Луиша Каштру, его наставнических и человеческих качеств.

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Однозначность, с которой он выиграл чемпионат – его команда на девятнадцать очков опережает второе место – говорит сама за себя. Преемник другого португальского тренера, Паулу Фонсеки, который был трехкратным чемпионом в Шахтере, Луиш Каштру категорически заслужил уважения в сфере отечественного футбола и спорта. Ему и его ассистентам я выражаю искренние поздравления и сердечную благодарность", – цитирует Гомеса издание Record.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и за пять туров до финиша завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

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Шахтер Шахтер Паулу Паулу Фонсека Луиш Луиш Каштру Шахтер - Александрия
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