''Це досягнення може здивувати лише тих, хто його не знає'': президент Федерації футболу Португалії привітав Каштру

Очільник португальського футболу Фернандо Гомес привітав головного тренера Шахтаря Луїша Каштру з достроковим завоюванням золотих медалей української першості.

"Я хочу тепло привітати Луїша Каштру з перемогою в чемпіонаті України, що, я підкреслюю, є його першим тренерським досвідом за кордоном. Це досягнення здатне здивувати тільки тих, хто не знає Луїша Каштру, його наставницьких і людських якостей.

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Однозначність, з якої він виграв чемпіонат – його команда на дев'ятнадцять очок випереджає друге місце – говорить сама за себе. Наступник іншого португальського тренера, Паулу Фонсеки, який був триразовим чемпіоном у Шахтарі, Луїш Каштру категорично заслужив поваги у сфері вітчизняного футболу і спорту. Йому і його асистентам я висловлюю щирі вітання і сердечну подяку", – цитує Гомеса видання Record.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію (3:2) і за п'ять турів до фінішу завоювала "золото" української Прем'єр-ліги.

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