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''Це досягнення може здивувати лише тих, хто його не знає'': президент Федерації футболу Португалії привітав Каштру

14:06 - Читать на русском
''Це досягнення може здивувати лише тих, хто його не знає'': президент Федерації футболу Португалії привітав Каштру
Шахтар святкує 13-те чемпіонство / ФК Шахтар

Очільник португальського футболу Фернандо Гомес привітав головного тренера Шахтаря Луїша Каштру з достроковим завоюванням золотих медалей української першості.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Я хочу тепло привітати Луїша Каштру з перемогою в чемпіонаті України, що, я підкреслюю, є його першим тренерським досвідом за кордоном. Це досягнення здатне здивувати тільки тих, хто не знає Луїша Каштру, його наставницьких і людських якостей.

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Однозначність, з якої він виграв чемпіонат – його команда на дев'ятнадцять очок випереджає друге місце – говорить сама за себе. Наступник іншого португальського тренера, Паулу Фонсеки, який був триразовим чемпіоном у Шахтарі, Луїш Каштру категорично заслужив поваги у сфері вітчизняного футболу і спорту. Йому і його асистентам я висловлюю щирі вітання і сердечну подяку", – цитує Гомеса видання Record.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію (3:2) і за п'ять турів до фінішу завоювала "золото" української Прем'єр-ліги.

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Теги
Шахтар Шахтар Паулу Паулу Фонсека Луїш Луїш Каштру Шахтар - Олександрія
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