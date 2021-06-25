"Не потеряли клуб, а сознательно загнали его, чтобы потерять. Это было сознательно. А то, что создают новую команду – это уже не мое дело. Пускай себе создают. Это уже будут не Карпаты. Мне это мало интересно. Мне больше симпатизируют Карпаты Тлумака и Юрчишина, они мне намного ближе.

На базе расформированных Карпат появится новый клуб – Смалийчук и Ко готовятся стартовать в любителях

А те, что создают Смалийчук с Болотниковым – это их видение. Молодцы, пусть создают. Но если бы они делали это с нуля, это был бы другой вопрос. А утопить легендарный клуб, расформировать, чтобы он исчез, а потом сделать другой клуб – я к таким вещам отношусь негативно. Это делается по схожей схеме Коломойского с Днепром", – цитирует Артема Федецкого Трибуна.

Напомним, в сезоне 2020/21 во Львове были две команды под названием Карпаты. Одна из них под руководством Любомира Вовчука играла во Второй лиге. Другая, которую возглавляет Андрей Тлумак – в любителях. Недавно стало известно, что на основе расформированных Карпат появится новый клуб.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії