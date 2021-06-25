"Юрчишин, Тлумак и другие не хотели связываться со Смалийчуком даже в случае выхода Карпат Галич в Первую лигу.

"Карпаты, которые играли во Второй лиге, расформированы": Юрчишин раскрыл амбициозные планы аматорского клуба

Карпаты Галич, которые были в орбите Смалийчука, которым он давал деньги, не повысились в классе – почти все футболисты покинули клуб и произошел конфликт между официальным владельцем, бизнесменом Магалем, и Смалийчуком. Теперь Карпаты Галич – отдельная структура, которая не имеет никакого отношения к Болотникову и Смалийчуку.

Что имеем: Карпаты Маткивского решили не объединяться, а Карпаты Галич вышли из орбиты. Получается, что Болотников и Смалийчук остались без Карпат. По нашей информации, Смалийчук, Болотников и Ящишин создадут еще один клуб, название пока неизвестно, который начнет выступления в любителях", – сказал журналист Андрей Сенькив в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в сезоне 2020/21 во Львове были две команды под названием Карпаты. Одна из них под руководством Любомира Вовчука играла во Второй лиге. Другая, которую возглавляет Андрей Тлумак – в любителях.

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