"Не втратили клуб, а свідомо загнали його, щоб втратити. Це було навмисно. А те, що створюють нову команду – це вже не моя справа. Нехай собі створюють. Це вже будуть не Карпати. Мені це не цікаво. Мені більше симпатизують Карпати Тлумака і Юрчишина, вони для мене набагато ближчі.

На базі розформованих Карпат з'явиться новий клуб – Смалійчук і Ко готуються стартувати в аматорах

А ті, що створюють Смалійчук з Болотніковим – це їхнє бачення. Молодці, нехай створюють. Але якби вони робили це з нуля, то було б інше питання. А втопити легендарний клуб, розформувати, щоб він зник, а потім зробити інший клуб – я до таких речей ставлюся негативно. Це робиться за схожою схемою Коломойського з Дніпром", – цитує Артема Федецького Трибуна.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 у Львові були дві команди під назвою Карпати. Одна з них під керівництвом Любомира Вовчука грала у Другій лізі. Інша, яку очолює Андрій Тлумак – в аматорах. Нещодавно стало відомо, що на основі розформованих Карпат з'явиться новий клуб.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії