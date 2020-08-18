Это даже не голы – Малиновский поразил Аталанту своей игрой в дебютном сезоне

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский имеет чем похвастаться в своем первом сезоне в Серии А.

Во время межсезонья пресс-служба бергамасков вспоминает самые яркие моменты прошлой кампании. Сегодня в клубных соцсетях появилось видео, на котором фигурирует Руслан Малиновский.

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Болельщики "богини" привыкли к роскошным голам 27-летнего украинца, но работники клуба обратили внимание также на его пасы. В матче 27-го тура Серии А против Лацио Руслан исполнил несколько хороших переводов мяча с фланга на фланг, находясь в окружении соперников. Добавим, что в этой же игре он еще и забил шедевральный гол.

Напомним, в уже прошлом сезоне Малиновский провел за Аталанту 44 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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