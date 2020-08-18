Це навіть не голи – Маліновський вразив Аталанту своєю грою у дебютному сезоні

Під час міжсезоння прес-служба бергамасків пригадує найяскравіші моменти минулої кампанії. Сьогодні у клубних соцмережах з'явилося відео, на якому фігурує Руслан Маліновський.

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Уболівальники "богині" звикли до розкішних голів 27-річного українця, але працівники клубу звернули увагу також на його паси. У матчі 27-го туру Серії А проти Лаціо Руслан виконав кілька хороших переведень м'яча з флангу на фланг, перебуваючи в оточенні суперників. Додамо, що в цій же грі він ще й забив шедевральний гол.

Нагадаємо, у вже минулому сезоні Маліновський провів за Аталанту 44 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.

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