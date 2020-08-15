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Малиновский может покинуть Аталанту – клуб готов продать украинца и подписать лидера Шахтера

10:28 - Читати українською
Малиновский может покинуть Аталанту – клуб готов продать украинца и подписать лидера Шахтера
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский может прекратить выступления за клуб из Бергамо.

Полузащитника могут продать уже этим летом, сообщает TuttomercatoWeb. Причиной такого решения не являются выступления украинца.

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Команда из Бергамо лишь хочет увеличить свой трансферный бюджет, ведь планирует серьезное усиление. Продажа Малиновского может принести в казну клуба около 30 млн евро – трансферная стоимость Руслана за год выросла вдвое. Отмечается, что одной из целей Аталанты является хавбек Шахтера Тайсон. Он считается потенциальной заменой Йосипа Иличича, который пропустил матч ЛЧ из-за депрессии.

Напомним, в итальянский клуб Малиновский перешел прошлым летом. В сезоне 2019/20 украинец провел за Аталанту 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 9-ю голами и 7-я ассистами.

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