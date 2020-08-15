Малиновский может покинуть Аталанту – клуб готов продать украинца и подписать лидера Шахтера

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский может прекратить выступления за клуб из Бергамо.

Полузащитника могут продать уже этим летом, сообщает TuttomercatoWeb. Причиной такого решения не являются выступления украинца.

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Команда из Бергамо лишь хочет увеличить свой трансферный бюджет, ведь планирует серьезное усиление. Продажа Малиновского может принести в казну клуба около 30 млн евро – трансферная стоимость Руслана за год выросла вдвое. Отмечается, что одной из целей Аталанты является хавбек Шахтера Тайсон. Он считается потенциальной заменой Йосипа Иличича, который пропустил матч ЛЧ из-за депрессии.

Напомним, в итальянский клуб Малиновский перешел прошлым летом. В сезоне 2019/20 украинец провел за Аталанту 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 9-ю голами и 7-я ассистами.

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