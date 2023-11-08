"Я не хочу никоим образом защищать Шевченко, я считаю, что он себя повел неправильно, но я знаю, этого парня очень давно. Что нужно сделать, чтобы он разогнался и ударил арбитра, ну я не знаю. Это человек абсолютного покоя и мне удивительно , что оно так произошло. Я понимаю, что сейчас будет длительная дисквалификация для Шевченко и она будет справедливой. Так себя вести нельзя", – сказал Цыганик в авторской передаче.

Скандал в чемпионате Украины: игрок получил красную карточку и головой ударил арбитра в грудь.

Напомним, форвард Диназа Вячеслав Шевченко подошел к арбитру и повторил легендарный удар Зидана из финала ЧМ-2006. Только вместо Марко Матерацци, тогда пострадавшего от француза, жертвой действий игрока Диназа стал рефери поединка.

Стоит отметить, что Диназ проиграл поединок со счетом 0:2, пропустив второй гол уже после удаления Шевченко.