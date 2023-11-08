"Я не хочу жодним чином захищати Шевченка, я вважаю, що він себе вчинив неправильно, але я знаю цього хлопця дуже давно. Що треба зробити, щоб він розігнався і вдарив арбітра, ну я не знаю. Це людина абсолютного спокою, і мені дивно, що воно так сталося. Я розумію, що зараз буде тривала дискваліфікація для Шевченка, і вона буде справедливою. Так себе поводити не можна", – сказав Циганик в авторській передачі.

Скандал у чемпіонаті України: гравець отримав червону картку і головою вдарив арбітра в груди – відео

Нагадаємо, форвард Діназа В'ячеслав Шевченко підійшов до арбітра і повторив легендарний удар Зідана з фіналу ЧС-2006. Тільки замість Марко Матерацці, який тоді постраждав від француза, жертвою дій гравця Діназа став рефері поєдинку.

Варто зазначити, що Діназ програв той поєдинок з рахунком 0:2, пропустивши другий гол вже після вилучення Шевченка.