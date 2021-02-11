Эвертон и Тоттенхэм устроили настоящую голевую феерию в матче 5-го раунда Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Тоттенхэм.

Англия, Кубок Англии, 5-й раунд

Эвертон – Тоттенхэм – 5:4 (дополнительное время)

Голы: Калвер-Льюин, 36, Ришарлисон, 38, 68, Сигурдссон, 43 (пенальти), Бернард, 97 – Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

Тоттенхэм вышел вперед в счете уже на третьей минуте благодаря голу Санчеса, однако Калверт-Льюин, Ришарлисон и Сигурдсон установили комфортное преимущество для "ирисок". После перерыва Тоттенхэм отыгрался благодаря техничному голу Ламелы и второму мячу Санчеса.

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Эвертон вышел вперед, и дело шло к победе, когда Сон навесом нашел Кейна в штрафной. Игра перешла в овертайм, где окончательный результат установил Бернард.