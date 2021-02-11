Англия, Кубок Англии, 5-й раунд

Лестер – Брайтон – 1:0

Гол: Ихеаначо, 90+4

Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити – 1:0

Гол: Шарп, 66 (пенальти)

Удаление: Моусон, 65 (Б)

Эвертон – Тоттенхэм – 5:4 (дополнительное время)

Голы: Калвер-Льюин, 36, Ришарлисон, 38, 68, Сигурдссон, 43 (пенальти), Бернард, 97 – Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

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Настоящий фестиваль на Гудисон Парк устроили "ириски" и "шпоры". Кубковые амбиции Тоттенхэма прояснились уже в дебюте – Сон на 3-й минуте подал угловой, а Давинсон Санчес головой сбросил мяч в дальний угол. Эвертон пришел в себя перед перерывом. Дерзкие ребята Анчелотти умудрились трижды огорчить Льориса в течение 7 (!) минут. Сначала Доминик Калвер-Льюин мощно пробил в ближний угол после паса Сигурдссона. Далее Ришарлисон бильярдным выстрелом с линии штрафной вывел мерсисайдцев вперед. А на 43-й Гильфи Сигурдссон уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Лондонцы сдаваться, однако, не собирались, сократив отставание еще до перерыва. Это Эрик Ламела сыграл в стенку с Соном и элегантно перебросил Ольсена. А на старте второй половины напомнил о себе Санчес – колумбийский защитник снова оказался самым расторопным после подачи углового и замкнул дальнюю штангу. На 68-й минуте статус-кво восстановил Ришарлисон, выскочив на свидание с Льорисом после паса Сигурдссона. Но на 83-й свое слово сказал Харри Кейн – лидер "шпор" в падении головой замкнул еще один зрячий навес Сона – 4:4 и овертайм!

А там героем Эвертона стал экс-"горняк" Бернард. Бразилец на 97-й минуте получил фантастический пас от Сигурдссона и мощным ударом с лета пробил Льориса. Несмотря на все старания, отыграться еще раз Тоттенхэм так и не сумел. Дальше идут "ириски".

Значительно скромнее путевки в четвертьфинал оформили Лестер и Шеффилд Юнайтед. "Лисы" лишь в добавленное арбитром время сумели дожать Брайтон на Кинг Пауэр: Тилеманс подал с фланга после быстрого розыгрыша углового, а Келечи Ихеаначо избежал офсайда и забил головой. В свою очередь "клинки" победили стараниями своего ветерана Билли Шарпа, который без проблем реализовал пенальти за отчаянный фол Моусона за несколько мгновений до наказания.

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