"Это было отличное выступление игрока сборной Украины. Изюминкой его выступления, безусловно, стало важное спасение на линии ворот в первом тайме, когда счет на тот момент был 2:1.

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Очевидно, что Миколенко нужно время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, переехавший в новую страну и новую систему с Эвертоном, и Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на нового игрока любым возможным способом.

Это был важный первый шаг для Миколенко, и, надеюсь, он сможет развить его в ближайшие недели и месяцы", – написал репортер Liverpool Echo Адам Джонс.

Напомним, Эвертон приобрел Миколенко у Динамо за около 23 млн евро. В дебютном матче против Халл Сити украинец провел 120 минут и получил положительные отзывы от главного тренера и пресс-службы Эвертона.

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