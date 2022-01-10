"Це був чудовий виступ гравця збірної України. Родзинкою його виступу, безумовно, став важливий порятунок на лінії воріт у першому таймі, коли рахунок на той момент був 2:1.

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Очевидно, що Миколенку знадобиться час, щоб адаптуватися до нового оточення. Він все ще молодий гравець, переїхав у нову країну і нову систему з Евертоном, і Бенітес має рацію, намагаючись послабити тиск на нового гравця будь-яким можливим способом.



Це був важливий перший крок для Миколенка, і, сподіваюся, він зможе розвинути його найближчими тижнями та місяцями", – написав репортер Liverpool Echo Адам Джонс.

Нагадаємо, Евертон придбав Миколенка у Динамо за близько 23 млн євро. У дебютному матчі проти Халл Сіті українець провів 120 хвилин та отримав схвальні відгуки від головного тренера та прес-служби Евертона.

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