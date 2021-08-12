Лионель Месси сразу показывает своим новым партнерам, кто хозяин на футбольном поле.

Аргентинец провел свою первую тренировку после подписания контракта с ПСЖ.

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В сеть попали кадры с классического упражнения "квадрат". Месси и компания активно гоняли двух игроков, которые оставались в центре и должны были забрать мяч. Роль "собачек" выполняли лидеры ПСЖ – Ди Мария и Маркиньос.

Напомним, Месси официально подписал контракт с ПСЖ 10 августа. Кроме Лео, французский клуб пригласил Рамоса, Вейналдума, Хакими и Доннарумму.

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