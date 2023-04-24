Болельщик Барселоны снял флаг Испании с эмблемой мадридского клуба во время матча между каталонской и столичной командами.

Этот инцидент вызвал бурю негодования в социальных сетях. В частности, каталонский клуб упрекнули в том, что охрана вывела нарушителя правопорядка из гостевого сектора.

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Барселона поспешила сообщить, что болельщик Атлетико нарушил правила поведения на стадионе Камп Ноу. На матчах "повышенного риска" запрещается вывешивать символику гостевой команды. Помимо этого в своём официальном заявлении Барселона указала, что флаг Испании с эмблемой Атлетико закрывал изображение рекламы клубного спонсора Spotify, поэтому "снятие флага было необходимостью".

"Этот болельщик, у которого были симптомы алкогольного опьянения, отметил, что у него не было никаких проблем с болельщиками Барселоны. После этого он сообщил охранникам на стадионе о желании сменить место на трибуне, и охрана сопроводила его на новое место. Его никто не выгонял", – цитирует Marca заявление каталонского клуба.

Матч Барселона – Атлетико завершился победой "блаугранас" со счётом 1:0.

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