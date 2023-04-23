Барса обыграла гостей из Мадрида (1:0) в центральном матче 30 тура Примеры. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Атлетико в январе проиграл Барселоне домашний матч и с тех пор не знал горечи поражений в Примере. За 12 последних туров "матрасники" лишь дважды потеряли очки. Даже такой спурт не вернул команду в чемпионскую гонку, ведь Барселона оторвалась слишком далеко.

Встреча на Камп Ноу не имела особой турнирной интриги. И не обещала яркий футбол. Барса подошла к матчу с затяжной безголевой серией, а Диего Симеоне на топовые поединки любит возвращаться к классике, где главная задача – ограничить соперника.

Осторожный первый тайм

Предматчевые прогнозы оправдались. За первые 40 минут соперники редко угрожали воротам друг друга. Атлетико организованно оборонялся, Барселона тоже играла осторожно. В таких условиях на первый план выходят персоналии.

Гризманн, который может считаться лучшим игроком Примеры в 2023-м, с линии штрафной пробил в перекладину, а затем заставил тер Штегена вступить в игру, завершив острую атаку гостей. На другом конце поля Левандовски обыграл троих, создал себе момент, но удара не нанес.

Перед перерывом Барселона все-таки открыла счет. Рафинья зацепился за пас из глубины и прострелил вдоль штрафной, а Ферран воспользовался дыркой в опорной зоне Атлетико и забил. К тому времени каталонцы нанесли всего 3 удара (2 были заблокированы).

Парад транжирства после перерыва

Во втором тайме пошла более живая игра. У Барселоны на хорошие ударные позиции выходили Гави (промахнулся) и Левандовски (сейв Облака). Рафинья постоянно снабжал партнеров хитрыми передачами, но Гави и Роберт не могли попасть по мячу. Правда, когда поляк отблагодарил Рафинью пасом на пустые ворота – тот также упустил свой шанс.

Атлетико атаковал преимущественно левым флангом, где ведущую роль взял Карраско. Бельгиец дважды неточно пробивал сам, после чего создал голевой момент для Де Пауля. Потом появился Мората, усиливший атаку гостей. Альваро проскочил Гарсию и выкатил суперпас на Гризманна – удар пяткой прочел тер Штеген.

Барселона была ближе к голу, однако Левандовски отказался убивать интригу. Поляк вместе с Рафиньей вышел на одного Облака и вместо передачи пробил издали мимо ворот. Атлетико больше раскрывался, а Барса пользовалась свободными зонами. Только не забивала. Левандовски 3 недели без голов.

Барселона набрала 76 очков и восстановила гандикап на вершине Ла Лиги в 11 пунктов. Атлетико с 60 баллами остался третьим.