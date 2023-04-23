Перед матчем с Атлетико в состав "блаугранаса" вернулось несколько важных игроков. Это придало уверенности команде Хави. Подопечные Симеоне подошли к игре в невероятной форме. "Матрацники" не проигрывали 12 матчей подряд. В первом тайме хозяева владели мячом, но создать что-то опасное у ворот Облака удалось только в конце тайма. Торрес точно пробил и вывел Барселону вперед.

Барселона одолела Атлетико, сломав шикарную серию Симеоне - Левандовски продолжает "молчать"

После перерыва игра была более открытой и это позволило командам проводить более острые атаки. В середине второго тайма тренеры провели ряд замен, но это никак не отразилось на счете. Концовка матча запомнилась шквалом желтых карточек, которые получили игроки Атлетико. Всего арбитр встречи показал семь "горчичников" подопечным Симеоне за 15 минут.

Барселона продолжает опережать Реал на 11 очков. "Блаугранас" мчатся к победе в Ла Лиге. Атлетико занимает третье место, отставая от "сливочных" на пять пунктов.