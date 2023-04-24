Уболівальник Барселони зняв прапор Іспанії з емблемою мадридського клубу під час матчу між каталонською та столичною командами.

Цей інцидент викликав бурю обурення в соціальних мережах. Зокрема, каталонському клубу дорікнули в тому, що охорона вивела порушника правопорядку з гостьового сектора.

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Барселона поспішила повідомити, що вболівальник Атлетіко порушив правила поведінки на стадіоні Камп Ноу. На матчах "підвищеного ризику" забороняється вивішувати символіку гостьової команди. Крім цього, у своїй офіційній заяві Барселона вказала, що прапор Іспанії з емблемою Атлетіко закривав зображення реклами клубного спонсора Spotify, тому зняття прапора "було необхідністю".

"Цей уболівальник, у якого були симптоми алкогольного сп'яніння, зазначив, що в нього не було жодних проблем з уболівальниками Барселони. Після цього він повідомив охоронцям на стадіоні про бажання змінити місце на трибуні, і охорона супроводила його на нове місце. Його ніхто не виганяв", – цитує Marca заяву каталонського клубу.

Матч Барселона – Атлетіко завершився перемогою "блаугранас" із рахунком 1:0.

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