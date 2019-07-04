"Единый телепул нужен, но только не на Шахтер TV", – Рафаилов снова "проехался" по телеканалам "Футбол 1/2"

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о создании единого телепула УПЛ.

"Опять в украинских интернет-СМИ началась "бодяга" о едином телевизионном пуле УПЛ. Но ни Гримм, ни Денисов не рассказывают всю правду. Когда только начался разговор о телепуле, все клубы захотели знать, а какая на самом деле цена этого пула. И даже согласились на выделение денег на эти цели.

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Было ли это сделано? Нет. И о деньгах никто не отчитался. А послушаешь Денисова, то оказывается, что клубы еще должны доплачивать каналам за трансляции.

Откуда взялась эта цифра – 450 миллионов гривен? Почему она такая, а не другая? Как она будет меняться с увеличением подписчиков у каналов, с увеличением рекламодателей? Вопросов много.

Конечно, единый телепул нужен, но только на независимом канале, а не на ШахтерTV", – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.

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