Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли с юмором вспомнил скандал в матче 1/2 финала Кубка Италии с участием главного тренера миланского Интера Антонио Конте.

"Страсть к работе время от времени заставляет нас пересекать границу хороших манер.

"Все видели, что произошло на стадионе": Конте попросил прощения за средний палец в адрес Аньелли

Совместная работа с Конте закончилась благополучно. Это были знаки любви", – уверенно заявил функционер в шоу Striscia La Notizia.

Напомним, что неделю назад Конте показал средний палец президенту Ювентуса, а тот ответил грубой бранью после финального свистка. Позже тренер объяснил свою провокацию в адрес Аньелли, а местная федерация решила не наказывать вспыльчивый дуэт за инцидент.

Антонио Конте является легендой "Старой синьоры", которой отдал 13 лет игровой карьеры и три сезона в качестве тренера. Всего с туринцами он завоевал 19 трофеев.

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