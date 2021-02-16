Президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі з гумором пригадав скандал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії за участі головного тренера міланського Інтера Антоніо Конте.

"Пристрасть до роботи час від часу змушує нас перетинати межу хороших манер.

"Всі бачили, що відбулося на стадіоні": Конте попросив вибачення за середній палець на адресу Аньєллі

Спільна робота з Конте закінчилася благополучно. Це були знаки любові", – впевнено заявив функціонер у шоу Striscia La Notizia.

Нагадаємо, що тиждень тому Конте показав середній палець президенту Ювентуса, а той відповів брутальною лайкою після фінального свистка. Пізніше тренер пояснив свою провокацію на адресу Аньєллі, а місцева федерація вирішила не карати запальний дует за інцидент.

Антоніо Конте є легендою "Старої синьйори", якій віддав 13 років ігрової кар'єри та три сезони – як тренер. Із туринцями він усього завоював 19 трофеїв.

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