Капитан хозяев Лоран Абержель шокировал именитого соперника на 36 минуте. Ситуацию взялся спасать Неймар. Бразилец сам заработал и реализовал пенальти перед перерывом. Позже вторую "точку" для Нея организовал Икарди.

ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1 – первое поражение Почеттино в Париже

Лорьян даже не думал сдаваться. Мощный Висса смял оборону ПСЖ и на 80 минуте сравнял счет. Гости пошли вперед большими силами и были наказаны в компенсированное время забегом Моффа с центра поля. 3:2 – Почеттино впервые проиграл во главе ПСЖ.