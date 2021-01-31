Состоялись несколько матчей 22 тура чемпионата Франции. Счета и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 22 тур

Ницца – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Аби, 88

Лорьян – ПСЖ – 3:2

Голы: Абергель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+2 – Неймар, 45, 57 (оба – пен)

Анже – Ним – 3:1

Голы: Капель, 20, Кулибаліи, 35, Диони, 55 – Рипар, 41 (пен)

Брест – Метц – 2:4

Голы: Хонорат, 33, Кардона, 48, – Булая, 36, Сарр, 73, Яде, 81, Вагнер, 87 (пен)

Страсбур – Реймс – 0:1

Гол: Кутеша, 81

ПСЖ не сумел вернуть себе первую строчку Лиги 1, которую захватил Лион после победы над Бордо. Подопечные Почеттино сенсационно уступили скромному Лорьяну, который находится в зоне вылета.

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Хозяева открыли счет на 36 минуте благодаря удару Абергеля в девятку, но в конце первого тайма Неймар с пенальти восстановил равновесие. После перерыва бразилец оформил дубль, реализовав второй 11-метровый. Казалось, парижане заберут 3 очка, но Лорьян был другого мнения. Сначала Виссена продрался к воротам Серхио Рико и переиграл голкипера, а уже в компенсированное время Моффа реализовал выход один на один после быстрой контратаки. 3:2! Таким образом, Маурисио Почеттино потерпел первое поражение в тренерской карьере в парижском гранде. ПСЖ остались третьим (45 очков), а Лорьян поднялся на 18 строчку (18 пунктов).

В других матчах Сент-Этьен и Реймс на выезде одолели Ниццу и Страсбург соответственно. Анже в довольно результативном матче перестрелял Ним, а Метц на выезде был сильнее Страсбура.

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